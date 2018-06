Lindomar Garçon cobra asfalto para atender necessidades do Hospital de Câncer e Santa Marcelina

Com a chegada do verão está praticamente impossível manter o atendimento aos pacientes do Hospital de Câncer e do Hospital Santa Marcelina, devido à grande quantidade de poeira que o trânsito das carretas e veículos leves tem produzido nas imediações dos hospitais.

São dois hospitais naquela proximidade e ali está previsto a construção do anel viário de Porto Velho, que até o momento as obras se encontram paralisadas.

O Diretor do Hospital de Câncer, Dr. Jean Negreiros, e o Engenheiro Clínico, Dr. Marcelo Bonfim, acompanhados do Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO), receberam a garantia do Diretor do DER, Luiz Carlos Catatau, que por determinação do Governador Daniel Pereira, retomaria as obras de asfaltamento nesta terça, dia 19.

Lindomar Garçon lembrou que está prevista uma visita, nesta segunda, do Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, ao Hospital de Câncer, “seria bom que as obras estivessem reiniciadas, assim os pacientes ficariam menos prejudicados, e as autoridades nacionais poderão observar que Rondônia tem compromisso com seus habitantes”, finalizou Lindomar Garçon.

Assessoria de Comunicação – Dep. Lindomar Garçon