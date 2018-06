Lindomar Garçon pede recuperação da Rodovia 458 que liga Triunfo à BR

Em audiência com o novo diretor do DER-RO, Luís Carlos de Souza Pinto, o Katatal e seu adjunto, o engenheiro Eduardo Damião Allemand, o Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) solicitou aos mesmos que dessem uma atenção especial à recuperação, com tapa buracos, na malha asfáltica da região que liga a BR à Triunfo.

A solicitação se faz devido às péssimas condições que o trecho se encontra, aos diversos acidentes que vem ocorrendo e pelos muitos prejuízos causados aos proprietários dos veículos que ali trafegam.

As grandes crateras existentes ao longo da pista tem sido alvo de muitas reclamações por parte dos moradores que utilizam aquela via, os executivos do DER se sensibilizaram com a demanda do Parlamentar e determinou, por ordem do Governador Daniel Pereira, o início dos serviços em trinta dias.

“Vamos trabalhar para começar antes desse prazo”, afirmou o Deputado.

Por sua vez, Lindomar Garçon agradeceu ao Governador por ter determinado a realização dos serviços e se coloca à disposição do estado de Rondônia para colaborar naquilo que se fizer necessário.

Assessoria de Comunicação

Dep. Lindomar Garçon