Lindomar Garçon trabalha pela regularização fundiária dos bairros São Francisco e Mariana

Em audiência com o Superintendente Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária, Wilson Dias, ficou definido, por solicitação do Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO), que aproximadamente 7 mil moradias dos bairros São Francisco e Mariana serão beneficiadas pelo “Programa Título Já” do Governo do Estado.

Esta parceira só está sendo possível graças ao recurso existente no fundo do Programa Terra Legal do Governo Federal. Wilson Dias lembrou que o Parlamentar trabalhou muito para que esse recurso, que ultrapassa R$ 4 milhões, permanecesse nos cofres do Estado de Rondônia. Além dos bairros acima, também serão beneficiadas aproximadamente 32 mil residências em 28 municípios.

Sobre os bairros São Francisco e Mariana, o Superintendente lembrou aos representantes daquelas comunidades, dentre eles o Sr. Sorriso, que essa reivindicação vem sendo feita há décadas pelos moradores, e só agora, no governo do Daniel Pereira os trabalhos serão iniciados em 30 dias.

“Estamos iniciando o trabalho de coleta de informação para conhecer a realidade de cada um, em seguida vamos colocar os serviços topográficos em campo, pois as áreas estavam com pendências jurídicas, mas agora já estão aptas para serem regularizadas, e iniciaremos os trabalhos nesta segunda, dia 11, na escola Jânio Quadros”, afirmou Dias.

Lindomar Garçon agradeceu o empenho da equipe técnica do Governo Estadual e se coloca, mais uma vez, à disposição do “Programa título Já”.

Assessoria de Comunicação – Dep. Lindomar Garçon