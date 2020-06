Link de suposto programa social “Vale Gás” é golpe, avisa titular da Semas de Vilhena

O conteúdo do programa denominado “Vale Gás”, que supostamente daria direito a benefícios de R$ 70 a R$ 210, é falso e compartilhar pode ajudar a fazer vítimas

O link avisando que já estão abertas as inscrições para um programa social denominado “Vale Gás”, não passa de um golpe, que serve para roubar dados das pessoas que tentam fazer o cadastro. O alerta foi feito pelo secretário municipal de assistência social de Vilhena, Rafael Reis, na manhã desta quinta-feira (18).

Dezenas de pessoas estão compartilhando o link, sem ao menos verificarem a veracidade do programa, e como isso, pessoas podem ser vítimas de um golpe ao terem dados pessoais roubados no momento do cadastro.

Em entrevista à reportagem do Correio Rondoniense, o titular da secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Vilhena alertou sobre os perigos de compartilhar esse tipo de mensagem.

“Isso não procede, tem muita gente já fazendo o cadastro. Evitem fazê-lo, já que esse programa não existe e não passa de um golpe para lesar o cidadão”, declarou Rafael Reis.

O suposto programa daria direito ao beneficiário valores que variam de R$70 a R$210 e pede que o interessado faça um cadastro através do link inscricao.vale-gas, endereço eletrotônico faço, que serve para roubar dados.

Com a disseminação do conteúdo pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, algumas pessoas começaram a procurar a Secretaria de Assistência Social, nesta semana, em busca do falso benefício.

A Semas pede que a mensagem não seja compartilhada, em hipótese alguma, já que esse tipo de conteúdo deixa o cidadão exposto a golpes virtuais.

Fonte: Correio Rondoniense