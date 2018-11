Machadinho D’Oeste é um dos três finalistas do prêmio Internacional de combate à Malária

O prêmio Champions of the Americas Award 2018 reúne cidades de toda a América que trabalham pelo combate ao vírus a proliferação e a erradicação.

Machadinho é finalista do prêmio pela primeira vez, e o chefe do executivo Municipal Leomar Patrício (PHS), representa a cidade e participa dos debates, na oportunidade o prefeito apresentou os modelos usados pelo município para a redução de casos da doença na grande região. O município deve receber a homenagem da Organização Pan-Americana de Saúde por ter alcançado reduções significativas no número de casos de malária no Estado de Rondônia, contribuindo para erradicação da doença.

O chefe do executivo falou da importância desse prêmio para Rondônia. “Machadinho e Rondônia está em festa, pois somos um dos três finalistas das cidades das Américas que disputa esse prêmio, isso eleva nosso município no cenário Internacional, e confere à Rondônia uma horaria ainda maior, pois em Machadinho estamos fazendo dever de casa no combate à doença e hoje terça-feira (06) conheceremos a cidade vencedora desse prêmio.” disse Leomar Patrício de Washington.

Para ser reconhecido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), Machadinho d’Oeste usou projetos inovadores para superar os desafios da malária na cidade, região de Rondônia que mais sofreu com a epidemia nos últimos 30 anos. Além de pesquisas, a administração municipal usou programas que contribuíram para a consecução dos ODM. Machadinho está entre as cidades finalistas e favoritas ao prêmio junto com Tabatinga-AM e Suriname.

Rondônia vem apresentando redução no número de casos de malária a cada ano, como resultado conjunto dos municípios, e Machadinho d’Oeste foi à cidade que mais obteve resultados entre 2015 e 2018.

Texto: Mateus Andrade

Fotos: Organização Mundial da Saúde