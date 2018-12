Machadinho D’Oeste recebe 4 camionetes e equipamentos para obras

Uma grande entrega aconteceu na prefeitura de Machadinho na manhã desta sexta-feira (30), trata-se da entrega de 4 camionetes, sendo uma do deputado estadual Ezequiel Junior (PRB) e 3 camionetes do deputado federal Lindomar Garçom (PRB), além de equipamentos para auxiliar na operação tapa buracos, sendo dois compactadores e dois sopradores.

A entrega aconteceu na sede do poder executivo e contou com a presença dos autores das emendas e de populares, no ato da entrega o chefe do executivo municipal Leomar Patrício (PHS) agradeceu aos parlamentares pelo destino da emenda, que vem de encontro com as necessidades do município, de acordo com o prefeito essa é a maior entrega de camionetes de uma só vez para Machadinho D’Oeste desde a emancipação da cidade há 30 anos.

O destino das camionetes segue a seguinte ordem: Três camionetes do deputado federal Lindomar Garçom, sendo uma para a Ação Social, uma para o Gabinete do prefeito e uma para a Câmara de Vereadores, e uma camionete do Deputado Ezequiel Junior para a Ação Social.

De acordo com o Deputado estadual Ezequiel Junior, essa é uma das formas de garantir que as ações da Secretaria de Ação Social, sejam atendidas a contento, dando a esses servidores da pasta melhores condições em uma camionete nova, para poder ir e vir com segurança, frisou o parlamentar.

Para o deputado federal Lindomar Garçom, todos os municípios precisam de uma bancada que pensem mais e olhem para os municípios que mais precisam, Machadinho foi agraciado com 3 camionetes, agora tanto a câmara de vereadores quanto a prefeitura estão estruturadas para atender as eventuais necessidades, pontuou.

Texto: Mateus Andrade

Fotos: Maykom Junior