Mais de 1.600 apartamentos do empreendimento Morar Melhor serão entregues nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (18) acontece a entrega parcial dos apartamentos do empreendimento Morar Melhor, em Porto Velho. Nesta primeira etapa, 1.696 imóveis serão entregues aos beneficiários do programa Morada Nova, do governo do estado. O restante (816) será entregue até o mês de outubro. O total é de 2512 unidades habitacionais.

“As chaves serão entregues aos beneficiários após a solenidade, que terá início às 11h no próprio empreendimento. É importante que os novos moradores saibam que só irá receber a chave quem estiver com o contrato devidamente assinado. Portanto, se ainda há alguma dúvida, o ideal é procurar a coordenação de habitação da Seas para que seja resolvido”, explica José Gadelha, coordenador de Habitação da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas).

O empreendimento teve o investimento de mais de R$ 170 milhões dentro dos programas Minha Casa, Minha Vida e Morada Nova. Os beneficiários são os inscritos no programa desde 2016 e para ser feita a primeira entrega, foram feitos antes os sorteios de endereço, a assinatura dos contratos e a formação dos condomínios. “Todos entram já sabendo quem são os síndicos e a organização de cada condomínio. O abastecimento de água e energia também já está regular nos prédios, mas cada morador é responsável pela ligação na residência”, resume o coordenador.

Empreendimentos

Até o final de 2018 devem ser entregues mais de três mil moradias nos empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira, Porto Belo, Porto Fino e Porto Madero. No total, mais de 20 mil unidades habitacionais foram construídos em todo o estado.

Fonte

Texto: Larissa Vieira

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia