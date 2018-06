Mais de 1.600 imóveis são entregues no residencial Morar Melhor, em Porto Velho

A semana começou diferente para mais de 1.600 famílias de Porto Velho, e a Eliane Leal é uma destas pessoas. Ela saiu do aluguel e agora é moradora do residencial Morar Melhor, localizado na zona sul da capital, e que deve realizar o sonho da casa própria para mais de 2.500 famílias até o final de 2018. A cerimônia foi feita no próprio empreendimento, com a presença dos ministros das Cidades e da Saúde, Alexandre Baldy e Gilberto Occhi. Para Eliane, as chaves foram entregues das mãos do governador do estado e da secretária de assistência e desenvolvimento social, Cira Moura.

Em discurso, governador Daniel Pereira esclareceu que o Morar Melhor faz parte do maior programa de moradias do estado, que tem como meta entregar mais de 20 mil moradias. “São mais de 25 mil famílias, de Vilhena até Porto Velho, que serão atendidas (entre zona urbana e zona rural). São mais de 100 mil pessoas diretamente beneficiadas com esse programa. A partir de hoje vocês formarão uma nova comunidade”.

Já o ministro das cidades pediu que os moradores sejam acompanhados pela construtora. “Peço que a construtora dê apoio às famílias, auxiliem com os problemas que possam aparecer. Peço que cuidem dessas famílias. Hoje eu vejo que o sorriso é muito grande para todos que estão aqui, mas também vejo que as demais, as outras 800 que estão aguardando estão ansiosas para que a gente possa entregar as chaves. Temos aqui também outros conjuntos habitacionais, em Porto Velho e no estado, e nos colocamos como apoiadores para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar todas as moradias que estejam disponíveis para as famílias beneficiárias em Rondônia”, disse Baldy.

Na ocasião, o ministro da saúde assinou a autorização para a construção de uma Unidade Básica de Saúde na região do Morar Melhor.

O empreendimento teve o investimento de mais de R$ 170 milhões dentro dos programas Minha Casa, Minha Vida e Morada Nova. Os beneficiários são os inscritos no programa desde 2016 e para ser feita a primeira entrega, foram feitos antes os sorteios de endereço, a assinatura dos contratos e a formação dos condomínios. “Todos entram já sabendo quem são os síndicos e a organização de cada condomínio. O abastecimento de água e energia também já está regular nos prédios, mas cada morador é responsável pela ligação na residência”, resume o coordenador.

Empreendimentos

Até o final de 2018, segundo a coordenação de habitação da Seas, devem ser entregues mais de três mil moradias nos empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira, Porto Belo, Porto Fino e Porto Madero. No total, mais de 20 mil unidades habitacionais foram construídos em todo o estado.

Fonte

Texto: Seas

Fotos: Frank Nery

Secom – Governo de Rondônia