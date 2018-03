Mais de 40 celulares Android saem ‘infectados de fábrica’, diz empresa

A empresa de segurança russa Dr. Web alertou que mais de 40 modelos de celulares com o sistema operacional Android estão saindo de fábrica com um código criado para executar comandos não autorizados no dispositivo. Na prática, o código é capaz de baixar e executar aplicativos sem a autorização do usuário.

A praga digital é chamada de Triada e é incluída com uma alteração em um código do sistema do Android. Logo, o vírus não aparece como um aplicativo avulso no aparelho — ele está embutido nos “bastidores” do sistema. Não é possível remover o vírus sem realizar o chamado “acesso root” ou reinstalar completamente o sistema operacional, o que exige um processo conhecido como “flashing”.

O Triada foi detectado pela Dr. Web pela primeira vez em meados de 2017. Na ocasião, a empresa informou o nome de apenas quatro modelos de celular de dois fabricantes que traziam o código malicioso.

A Dr. Web informou que, em ao menos um caso, uma parceira de software de Shangai teria solicitado a inclusão do código malicioso em um dos aparelhos durante a constituição da “imagem de sistema”. Essa “imagem” é o conjunto formado pelo sistema operacional e demais aplicativos que serão pré-instalados nos aparelhos. O caso ocorreu com a Leagoo. A Dr. Web diz acreditar que essa desenvolvedora esteja “implicitamente ou explicitamente” envolvida na distribuição do Triada, mas não informou o nome da companhia.

A coluna Segurança Digital não conseguiu localizar nenhum dos aparelhos listados pela Dr. Web no catálogo de aparelhos homologados da Anatel (consulte aqui). Quase todos os aparelhos são voltados para os mercados da Ásia e do Leste Europeu, mas alguns distribuidores vendem esses dispositivos em outros países, inclusive no Brasil, conforme apurou o blog Segurança Digital.

Ao menos sete fabricantes aparecem na lista de parceiros oficiais do Google. O Google foi procurado pelo blog, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Já as fabricantes que não são parceiras oficiais do Google (como Leagoo e Doogee, as duas marcas com mais modelos na lista) não têm autorização para usar oficialmente os serviços do Google Play. Embora esses aparelhos executem uma versão do sistema Android e sejam em geral compatíveis com aplicativos para o sistema do Google, não há garantia quanto à integridade do sistema.

Aparelhos que contém o vírus Triada, segundo a Dr. Web

Importante: A Dr. Web alerta que outros modelos de aparelhos também podem possuir o código adulterado e que esta lista não pode ser considerada completa.

Leagoo M5

Leagoo M5 Plus

Leagoo M5 Edge

Leagoo M8

Leagoo M8 Pro

Leagoo Z5C

Leagoo T1 Plus

Leagoo Z3C

Leagoo Z1C

Leagoo M9

ARK Benefit M8

Zopo Speed 7 Plus

UHANS A101

Doogee X5 Max

Doogee X5 Max Pro

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 2

Tecno W2

Homtom HT16

Umi London

Kiano Elegance 5.1

iLife Fivo Lite

Mito A39

Vertex Impress InTouch 4G

Vertex Impress Genius

myPhone Hammer Energy

Advan S5E NXT

Advan S4Z

Advan i5E

STF AERIAL PLUS

STF JOY PRO

Tesla SP6.2

Cubot Rainbow

EXTREME 7

Haier T51

Cherry Mobile Flare S5

Cherry Mobile Flare J2S

Cherry Mobile Flare P1

NOA H6

Pelitt T1 PLUS

Prestigio Grace M5 LTE

BQ 5510

Fonte: g1.globo.com