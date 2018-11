Marcos Rogério confirma emendas coletivas da bancada federal      

Na presença de prefeitos, vereadores e deputados eleitos, os parlamentares da bancada de Rondônia se reuniram nesta quarta-feira (31), em Brasília, para anúncio dos novos investimentos que serão realizados com recursos liberados pela bancada.

O anúncio foi feito pelo senador eleito Marcos Rogério (DEM), atualmente deputado federal. “Nós temos R$ 169 milhões de emendas de bancada, negociadas coletivamente, fruto de muita negociação com os parlamentares, atendendo as demandas dos municípios”, explicou o parlamentar.

Os recursos foram divididos de forma que atendessem diferentes setores, como saúde, educação, infraestrutura, setor rural e segurança pública. A verba também foi negociada de forma que atendesse a capital e também o interior. Em Porto Velho, a bancada liberou a quantia de R$ 20 milhões para dar início à obra de construção da sede da Polícia Civil.

Já no interior, no campo da educação, foram liberados R$ 11,7 milhões para a construção do IFRO de São Miguel. A saúde recebeu duas indicações para a construção de hospitais regionais nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena, com investimentos de R$ 20 milhões (Ji-Paraná) e R$ 11,9 milhões (Vilhena), respectivamente.

Além disso, a bancada também destinou verba para a reforma da rodovia RO-45, em Rolim de Moura. O recurso indicado para a obra é de R$ 45 milhões. No campo da agricultura, foram liberados recursos para a compra de equipamentos para atender os municípios. A verba é de R$ 60,4 milhões, e também foi negociada de forma conjunta por todos os parlamentares da bancada.

“Sob a coordenação do deputado Lindomar Garçon, nós procuramos atender todas as regiões do Estado. Temos Vilhena e Ji-Paraná contemplados, os municípios da BR-429, os equipamentos que vão atender todo o Estado de Rondônia, e a segurança pública em Porto Velho. Trabalhamos para atender o maior número possível de municípios”, explicou o senador eleito Marcos Rogério.

Confira os investimentos confirmados pela bancada federal:

– IFRO de São Miguel: R$ 11,7 milhões

– Segurança Pública (Porto Velho): R$ 20 milhões

– Hospital Regional de Ji-Paraná: R$ 20 milhões

– Hospital Regional de Vilhena: R$ 11,9 milhões

– Rolim de Moura (RO-45): R$ 45 milhões

– Equipamentos para agricultura (Municípios): R$ 60,4 milhões

Assessoria de Comunicação – Ludmila Lucas