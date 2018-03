Mariana Carvalho palestra sobre ética na política para futuras candidatas em seminário do PSDB Mulher

Deputada federal presidente do PSDB de Rondônia e 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados foi uma das convidadas do evento que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira

A deputada federal Mariana Carvalho, 2ª Secretária da Câmara dos Deputados, participou do Seminário Desafios das Eleições de 2018 e a Importância do Senso Crítico e Propositivo para a Capacitação Política nesta quinta e na sexta-feira (15 e 16/03), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento de formação política foi organizado pela Fundação Konrad Adenauer no Brasil e pelo PSDB-Mulher, e contou com a participação de pré-candidatas e lideranças do partido das regiões Sul e Sudeste.

O objetivo principal da atividade foi debater sobre valores éticos importantes para o fortalecimento dos partidos políticos e da democracia. Para isso, reuniu especialistas brasileiros nas áreas de ciências políticas e sociais. A deputada federal Mariana Carvalho falou falar sobre o tema Crise de Valores no Sistema Político e suas Consequências para as Eleições de 2018, dialogando com as pessoas presentes sobre a necessidade de qualificação da política a partir de uma postura crítica e ética, para que o Brasil fortaleça sua democracia.

“Vivemos uma série de crises na política. A corrupção é apenas o efeito mais visível desta situação. Para vencer estas crises, precisamos de um esforço conjunto. Precisamos continuar lutando pela boa política, pela política honesta, pela política correta. No Congresso Nacional, há muita gente de bem, que quer o bem da sociedade e do povo brasileiro. Precisamos unir esforços e trabalharmos juntos para vencer os obstáculos”, ressaltou a deputada Mariana Carvalho.

O evento em Porto Alegre começou na tarde desta quinta-feira e segue até a sexta-feira à noite. Durante as atividades, as pessoas participantes poderão se aprofundar em debates sobre a atual situação política do país, a representatividade da mulher na política brasileira e as estratégias para ampliar a participação das mulheres. Atualmente, embora representem quase 52% do eleitorado brasileiro, as mulheres têm participação de apenas 9% na Câmara dos Deputados e de apenas 10% no Senado Federal. No Executivo, a situação é semelhante: das 26 capitais de estados, somente duas têm mulheres como prefeitas.

Assessoria de Imprensa – Objetiva