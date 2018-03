Mariana Carvalho se destaca por investimentos no Esporte

Atleta de natação na adolescência, a deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) sempre defendeu o esporte como um caminho promissor para a cidadania.

No último final de semana, a parlamentar juntamente com o vereador Maurício Carvalho (PSDB) realizou no Estádio Aluízio Ferreira em Porto Velho o Gol Amigo.

O evento que reuniu no gramado do Aluizão, celebridades do universo esportivo convidadas pelos dois parlamentares de Rondônia teve como entrada alimentos para instituições beneficentes.

Com o sucesso da partida solidária, acompanhada por quatro mil torcedores, a congressista que é segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, reafirmou o seu compromisso com o Esporte.

Desde que assumiu o mandato em Brasília, ela vem se empenhando para conseguir recursos com objetivo de valorizar a prática esportiva.

Partida Solidária

Em 2015, a tucana participou no Estádio Biancão em Ji – Paraná da partida solidária que conseguiu arrecadar mais de cinco toneladas de alimentos para a APAE e o Hospital do Câncer de Barretos.

Copa Mariana Carvalho

Foi realizada no ano passado no Estádio Rosalino Baldin em Cerejeiras, a Copa Mariana Carvalho. Na oportunidade, caça talentos do Atlético Paranaense fizeram uma seletiva com atletas de Rondônia.

Campos com gramado sintético

Em audiência com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, ela solicitou agilidade na liberação de R$ 9, 870 milhões. Tais recursos serão aplicados na construção de três campos de futebol com gramado sintético nos bairros Jardim Eldorado, Airton Senna e Ulisses Guimarães em Porto Velho.

Praça da Juventude

O Jardim Eldorado receberá recursos também de emenda parlamentar para a construção da Praça da Juventude. Desses recursos, uma parte será investida na completa reforma e modernização do Ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, na zona Sul da Capital.

Campo e quadras

Será garantida também a construção do Campo de Futebol 1º de Maio no bairro Triângulo, reforma das quadras dos bairros Esperança da Comunidade Castanheiras e a retomada da Praça Skate Park, onde serão aplicados 4, 3 milhões.

Esporte Educacional e Recreativo

O Ministério do Esporte disponibilizou R$ 9.870.900,00 para implantação e modernização do esporte educacional e recreativo para Porto Velho. A deputada acompanhou de perto essa conquista.

Complexo Padrão

Recursos na ordem de 1, 5 milhão de emenda parlamentar de Mariana Carvalho serão investidos na reforma do complexo Padrão.

Estádio em Guajará – Mirim

Com o deputado Dr. Neidson (PMN), a tucana conseguiu a liberação de R$ 2,5 milhões no Ministério do Esporte para a reestruturação do Estádio João Saldanha em Guajará – Mirim, além da construção de um complexo esportivo cultural no entorno do estádio.

Copa Rondônia Futebol Sub 20

Segundo a parlamentar, foram destinados recursos na ordem de 150 mil reais para a realização da Copa Rondônia Sub 20 por meio da SEJUCEL (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer).

Esportes eletrônicos

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei apresentado pela parlamentar que reconhece os jogos de pôquer, xadrez e damas como esportes a serem inseridos no Calendário Esportivo Nacional do Ministério dos Esportes.

A proposta contempla os chamados “jogos mentais”. O texto também prevê o reconhecimento do go (jogo de tabuleiro chinês) e bridge (conhecido como “xadrez de cartas”) como atividades esportivas

Esportes Eletrônicos

Ela apresentou ainda projeto de lei com objetivo de conferir aos esportes eletrônicos (eSports) o mesmo status legal dado aos esportes tradicionais.

Uma das justificativas da proposta é garantir o amparo legal aos profissionais dos esportes eletrônicos, determinando diretrizes contratuais e dando a eles maior segurança.

Assessoria de Comunicação

João Albuquerque