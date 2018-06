Mariana Carvalho visita Monte Negro, Campo Novo e Buritis

Cumprindo a sua agenda de visitação pelo interior do Estado, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) visitou neste fim de semana, os municípios de Buritis, Monte Negro e Campo Novo.

A parlamentar cumpriu agenda também na Capital, onde no domingo, 24, esteve na comemoração do aniversário do seu irmão, o vereador Maurício Carvalho (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Porto Velho.

Em Buritis, onde foi recebida pelos vereadores Nego Kallori e Cícero do Salão, participou de reuniões com representantes da comunidade local para falar sobre o seu mandato e visitou espaços públicos com objetivo de conhecer reivindicações.

Ainda em Buritis, a segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara, concedeu entrevista ao Programa Papo Livre, da Rádio Interativa, apresentado pelo radialista Edson Nascimento. A visita à emissora, contou com a presença do delegado Lucas Torres.

Na cidade de Campo Novo, a tucana prestigiou ao lado do prefeito Oscimar, a segunda edição, do Arraiá na Praça, do Festival Pereirão “Esse evento é sinônimo de alegria e sucesso”, destacou ela.

Durante a sua estada em Monte Negro, Mariana Carvalho se reuniu com o prefeito Evandro Marques. Acompanhado por integrantes da sua equipe, o chefe do Executivo discutiu com a congressista, a destinação de recursos de emendas parlamentares da deputada que está contemplando todos os municípios rondonienses.

Assessoria de Comunição – João Albuquerque