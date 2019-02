Mariana destina emenda milionária para reforma do JP II

A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) formalizou o protocolo de destinação dos R$ 11 milhões de reais para a reforma do Pronto Socorro João Paulo II, na manhã desta segunda-feira (18), no gabinete do Governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha (PSL). A parlamentar federal informou o chefe do Poder Executivo Estadual, que logo na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo Federal, sua missão foi assegurar o recurso financeiro em uma reunião com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Mariana em menos de três semanas do mês fevereiro já encaminhou emendas para o setor da saúde do Município de Porto Velho e agora para o Governo do Estado. As recomendações da deputada federal Mariana Carvalho ao governador, o vice Zé Jodan e ao secretário da SESAU Fernando Máximo, é para que eles executem as obras de infraestrutura em caráter emergencial, pois a saúde de Rondônia tem pressa.

De acordo com Mariana, seus esforços serão incessantes para que esses recursos cheguem até o Poder Executivo, sem falha nas etapas licitatórias. Por fim, a parlamentar peessedebista solicitou do governador Marcos Rocha, o foco nos serviços à população, pois os palanques da disputa eleitoral foram retirados da cena política e as cores partidárias, são das bandeiras do Estado de Rondônia e a do Brasil.

