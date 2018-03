Mariana e Maurício Carvalho repassam alimentos de evento solidário para instituições beneficentes

A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO) e o vereador Maurício Carvalho (PSDB) estão cumprindo um cronograma de entrega de alimentos a entidades beneficentes de Porto Velho.

Os donativos foram arrecadados no evento esportivo Gol Amigo que aconteceu no início do mês de março, no Estádio Aluízio Ferreira. A partida do show de bola foi disputada entre os times Amigos do Romário e Mariana e Amigos do Popó e Maurício.

Foram arrecadadas no jogo solidário oito toneladas de alimentos que estão sendo distribuídas entre entidades filantrópicas. Cada torcedor fez a doação de dois quilos de alimentos pelo ingresso para assistir a partida que resultou no placar 5 para a equipe da Mariana e 1 para o time do Maurício.

Mariana ressalta, entretanto, que a vitória pertence a torcida por marcar o gol de solidariedade. “Um dos objetivos desse evento esportivo é buscar a integração por meio do esporte e estimular a confraternização comunitária”, explicou a segunda secretária da Câmara dos Deputados.

Para Maurício Carvalho, as arquibancadas do Aluizão lotadas no dia do jogo que reuniu quatro mil torcedores, representou um grande incentivo para a promoção que contemplou o esporte, o lazer e a cidadania. “Foi um evento inesquecível para nossa cidade”, avaliou o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho.

Uma das entidades contempladas foi o Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC) que funciona no bairro Costa e Silva servindo de casa de apoio para pacientes que vem de outros municípios fazer tratamento em Porto Velho.

No ano passado, foram atendidas 2.714 pessoas e a doação de alimentos é fundamental porque no local são servidas todas as refeições das pessoas abrigadas. Naiara Soares, que atua na entidade, definiu como louvável a iniciativa dos dois parlamentares. “Essa ação de Mariana e Maurício foi maravilhosa”, aplaudiu ela.

Assessoria de Comunicação – João Albuquerque

