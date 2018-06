Maternidade de Porto Velho recebe prêmio por indicação de Mariana Carvalho

A Maternidade Mãe Esperança de Porto Velho recebeu o Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher – por indicação da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO), que é médica, e defende mais investimentos na primeira infância.

Na última sexta – feira, 8, foi realizada na unidade hospitalar, o descerramento de uma placa sobre a premiação que aconteceu na Câmara dos Deputados no dia 23 de maio.

De acordo com Mariana Carvalho, a proposta de registrar na própria entidade a homenagem, é uma forma de reconhecer os funcionários que trabalham diariamente no local, bem como deixar o público a par do reconhecimento.

“Nem todos os servidores que colaboram para esse atendimento de excelência na Maternidade de Porto Velho foram a Brasília receber o prêmio, então tivemos a idéia de trazer até eles essa gratidão em nome das mães e dos recém – nascidos que são tão bem cuidados”, justificou a congressista.

Pelo fato de ser segunda secretária da Câmara dos Deputados, ela coordena os prêmios que são entregues na Casa. Neste ano, foram inscritas 98 instituições de todo o Brasil, para receber a comenda Dr. Pinotti, mas apenas cinco foram agraciadas, entre as quais, a Maternidade Mãe Esperança.

O Prêmio “Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher” é concedido pela Câmara dos Deputados a entidades governamentais e/ou não governamentais, cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque pela promoção do acesso e pela qualificação dos serviços de Saúde da mulher.

As inscrições podem ser feitas por deputado ou senador, mediante inscrição efetuada perante a Segunda – Secretaria da Câmara dos Deputados. Os agraciados são definidos por um Conselho Deliberativo, formado por um representante de cada partido, indicado por seu respectivo líder. Eles escolhem os ganhadores por voto direto, maioria simples.

Na solenidade de descerramento da placa, a diretora da Maternidade, Marilene Penatti falou sobre a homenagem. “Essa premiação vem para incentivar os servidores que aqui trabalham”, declarou a médica pediatra, ressaltando que a meta da gestão é cada vez mais humanizar a saúde.

Participaram da cerimônia, o prefeito Hildon Chaves (PSDB) e o vereador Maurício Carvalho (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, que também é médico. Ambos elogiaram a iniciativa da deputada Mariana Carvalho em destinar recursos para a saúde de Porto Velho e incentivar os trabalhadores desse setor.

