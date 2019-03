Microsoft dá um grande passo para colocar jogos do Xbox no Windows

Novo pacote operacional do Windows 10, com especificações de sistema do Xbox, deve habilitar usuários a instalarem e jogarem títulos do console no PC

Uma nova atualização do Windows 10 promete grandes avanços rumo à realização de um antigo desejo dos gamers: a opção de jogar títulos do Xbox diretamente no PC. As últimas prévias do pacote (os preview builds), exclusivas para usuários do Windows Insider, incluíram instruções da Microsoft para instalar uma edição especial do jogo “State of Decay” e reportar problemas no processo.

Naturalmente, a iniciativa chamou a atenção da comunidade, que está ansiosa para descobrir o que há de tão especial sobre o “State of Decay” e por que a Microsoft o liberou para testes dos assinantes Insider. Os relatos, até o momento, apontam que não há nada de errado ao jogá-lo. Porém, houve falhas ao instalar ou iniciar a aplicação.

De acordo com a reportagem da Ars Technica, a Microsoft colocou boa parte da infraestrutura do Xbox no Windows 10. E isso é visto desde o momento em que se faz o download do jogo: ele vem dos servidores de distribuição do Xbox, não dos aplicativos da loja. Seu pacote usa um formato chamado .xvc, que está nos títulos do Xbox One, e há comandos do PowerShell, no PC, para trabalhar com arquivos .xvc e fazer o download.

O Microsoft Gaming Services também tem partes do sistema do Xbox. Ele inclui drivers (“Microsoft Gaming Filesystem Driver” e “Microsoft Gaming Install Filter Driver”) e várias bibliotecas que fornecem interfaces de programação de aplicativos (APIs) do console. O pacote do “State of Decay”, no entanto, contém elementos orientados para PC. Em particular, ele tenta instalar e atualizar o tempo de execução do DirectX durante a configuração.

Afinal, o casamento do Xbox com o PC está próximo?

A possibilidade de executar jogos do console não modificados em PCs não parece estar muito próxima — ou, pelo menos, ainda não. Mesmo assim, parece que as bases estão em construção. A prévia de uma versão do Windows para 2020, a build 18836, mostra que ela deve ter mais “peças” do sistema do Xbox, com sinais de uma camada no software para lidar com a variante Direct3D do Xbox no PC.

Segundo a reportagem, a Microsoft já projeta uma plataforma comum no espaço de games, a GameCore. Ela seria semelhante à recém-lançada OneCore do Windows, que integra em um mesmo sistema o Surface Hub, o Xbox, o HoloLens e alguns dispositivos de internet das coisas (IoT), como servidores, PCs e tablets. A iniciativa deve facilitar o direcionamento do Xbox para desenvolvedores no PC e vice-versa.