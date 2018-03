Promotora do MP de Rondônia fala sobre o combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A promotora da promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público de Rondônia (MPRO), Tânia Garcia, fala ao Justiça & Cidadania sobre as políticas de combate à violência contra a mulher, campanhas e parcerias com instituições que visam debater e contribuir para o empoderamento e respeito à mulher.

Tânia destacou a importância da denúncia por parte das mulheres que sofrem algum tipo de violência, que pode ser feita por meio do disque 180. Sobre o dia Internacional da Mulher que é comemorado no dia 8 março ela ressaltou que é uma data importante a ser lembrada como reflexão da sociedade na valorização da mulher.

