Mundo Senai é vitrine para conhecer mais sobre as oportunidades no setor industrial

No evento será possível acompanhar palestras sobre temas variados que impactam o mercado de trabalho, como as novas tecnologias da indústria 4.0

Programação pontuada por palestras, oficinas, apresentações culturais, minicursos, visitas guiadas, dentre outras atividades destinadas a apresentar caminhos para uma carreira de sucesso, marcam a edição 2018 do evento Mundo Senai, que acontece nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), nas escolas Sesi Senai de Porto Velho, Cacoal, Ariquemes, Pimenta Bueno, Ji-Paraná e Vilhena. Na capital, o Mundo Senai acontece na escola Sesi Senai da Rio de Janeiro, no bairro Lagoa, das 9 às 21 horas.

Os interessados em saber mais sobre as oportunidades no setor industrial poderão visitar as escolas do Senai-RO (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia), que estão de portas abertas à comunidade em todo o estado e a rede nacional em todo o Brasil. Além das palestras e oficinas sobre os mais variados temas relacionados à indústria, dentre elas, a indústria 4.0, os interessados terão acesso a infraestrutura das escolas do Senai para oferta de cursos técnicos e prestação de serviços tecnológicos às empresas, assim como aos projetos desenvolvidos pela instituição.

A programação conta com visitas técnicas aos laboratórios e oficinas das escolas, mostra de ciências com apresentação de projetos de pesquisa relacionados às disciplinas de matemática, física, geografia, robótica (salas de aula Sesi) e ainda apresentação de atrações culturais e artísticas, assim como a apresentação da Plataforma Mundo Senai, para demonstração dos cursos técnicos por unidade, guia de profissões, e orientação profissional.

Oficina de pães funcionais, demonstração das ofertas de cursos do Senai na modalidade 100% EAD (competências transversais e desvendar 4.0) e semipresencial (cursos de qualificação profissional e cursos técnicos). Oficina de robótica – Apresentação da metodologia robótica da rede Sesi-Senai e prática com oficinas de construção e programação de robôs. Oficina de drones e suas aplicações – apresentação sobre a aplicabilidade das tecnologias mais usuais de drones e equipamentos semelhantes. Palestra sobre instalações elétricas seguras; palestra sobre energia solar fotovoltaica; novembro azul; boas práticas na área de refrigeração; e eficiência energética. Diálogo com empresários sobre oportunidades de carreira, cultura da inovação, boas práticas, empreendedorismo, dentre outros temas.

O evento busca orientar os jovens sobre as carreiras da indústria e ajudá-los a escolher uma profissão de acordo com seu perfil. A afirma o superintendente do Sesi e IEL-RO e diretor regional do Senai-RO, Alex Santiago. “O objetivo é oferecer uma orientação para o jovem na escolha da profissão e apresentar as ocupações industriais, principalmente com formação técnica, que são bem remuneradas e modernas”, explica ele.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo