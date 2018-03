Na ALE, AROM retoma pauta do auxílio financeiro aos municípios  

Dando sequência às tratativas institucionais da busca por Auxílio Financeiro do Estado de Rondônia aos Municípios, a Associação Rondoniense de Municípios – AROM retomou as conversações com Poder Legislativo. Nesta semana, o Presidente da entidade, Jurandir de Oliveira, se reuniu com o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Maurão de Carvalho. Na audiência, o parlamentar reafirmou apoio ao movimento, destacando que a casa é sensível à causa dos prefeitos.

O dirigente da AROM explicou ao Presidente Maurão que a entidade tem entre suas frentes prioritárias de defesa das gestões municipais a implementação de uma transferência justa e necessária do Estado aos Municípios, para que os Prefeitos possam equilibrar as contas. Neste sentido, Jurandir justifica que o desequilíbrio financeiro das prefeituras é caudado pelas constantes quedas dos repasses federais e estaduais.

Atualmente, a associação também possuiu um pedido de auxílio formalizado junto ao Governo de Rondônia, para que este efetue transferência de recursos aos Municípios na forma de apoio para fazer frente às perdas de receita constitucional. “Com a sensibilidade dos deputados estaduais, temos a certeza de que teremos a aprovação de um mecanismo de repasse extra aos Municípios, para o custeio da demanda pública”, disse Jurandir.

