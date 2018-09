“Olimpíadas de Rondônia” começam amanhã em Vilhena: 30 municípios e 3 mil participantes

Começam amanhã, dia 14, e vão até o dia 28 de setembro, os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) em Vilhena. A abertura acontece no ginásio Jorge Teixeira, às 20h, com 30 municípios participantes e aproximadamente 3 mil pessoas envolvidas, incluindo atletas e profissionais que vão trabalhar durante o evento.

“O JIR será um evento que movimenta a cidade trazendo renda ao comércio, visibilidade ao município e incentivos ao esporte, além de demonstrar todo o potencial dos atletas”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

Além da organização do JIR, a prefeitura será responsável pelo transporte interno dos visitantes, segurança, serviços médicos, locais de competições, cerimonial e recursos para a equipe de arbitragem.

OS JOGOS – Considerado as “Olimpíadas de Rondônia”, o JIJR tem 15 modalidades, coletivas e individuais, feminino e masculino, sendo competição que reunirá esportistas de todo o estado com a oportunidade de serem encontrados por olheiros de diversos locais. Os campeões dessa fase estadual também se classificam para as competições nacionais.

O JIR contempla as modalidades de: atletismo, basquetebol, capoeira, ciclismo, futsal, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol indoor, vôlei de praia, xadrez e futebol.

Assessoria de Comunicação – Semcom