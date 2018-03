ONU expressa preocupação com uso das Forças Armadas para combater o crime no RJ

‘Forças Armadas não são especializadas em segurança pública ou investigação’, afirmou Zeid Ra’ad Al Hussein, que é alto-comissário da ONU para os direitos humanos.

O alto-comissário da ONU para os direitos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expressou nesta quarta-feira (7) preocupação a respeito da intervenção federal para combater a violência no Rio de Janeiro. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer em 16 de fevereiro nomeou como interventor o general do Exército Walter Souza Braga Netto, que passou a comandar os órgãos de segurança pública do estado.

“Estou preocupado com a recente adoção de um decreto que confere às Forças Armadas autoridade para combater o crime no estado do Rio de Janeiro e coloca a polícia sob o comando do Exército”, afirmou Hussein em um relatório.

No comunicado, o comissário não deixa claro a quais pedidos de “anistia preventiva” se refere. No mês passado, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, disse ser necessário dar aos militares “garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade”. Criada no governo Dilma Rousseff, a comissão investigou casos de tortura e mortes durante a ditadura militar.

“Faço um apelo ao governo para garantir que as medidas de segurança respeitem os padrões de direitos humanos e que sejam tomadas medidas efetivas para prevenir o filtragem racial [escolha dos suspeitos pela polícia com base exclusivamente na cor da pele] e a criminalização dos pobres”, disse.

‘Fichamento’ em comunidades