Órgão do TJ-DF decide apurar suposta omissão na escritura da mansão de Flávio Bolsonaro

Decisão foi tomada após reportagem informar que trechos da escritura receberam tarjas pretas. Mansão, em área nobre de Brasília, custou R$ 5,97 milhões.

Por Gabriel Palma, TV Globo — Brasília

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu instalar um procedimento administrativo para apurar suposta omissão de dados na escritura pública da mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e confirmada pela TV Globo.

Segundo o jornal, a cópia da escritura, entregue pelo 4.º Ofício de Notas do Distrito Federal, recebeu tarjas pretas em 18 trechos, que contêm informações como documento de identidade, CPF, CNPJ e renda dos compradores.

A TV Globo teve acesso à mesma escritura no último dia 2 e, na ocasião, a cópia da escritura foi entregue sem informação ocultada.

Por ter a responsabilidade de fiscalização sobre cartórios, a apuração será realizada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O cartório onde a escritura foi lavrada fica em Brazlândia, cidade a 45 quilômetros da capital.

Ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o tabelião afirmou que não houve tratamento privilegiado e que omitiu os dados com base na Lei 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras.

De acordo com o artigo 37 da Constituição, atos da administração pública, direta e indireta, devem obedecer o princípio da publicidade. Ainda segundo a Constituição, os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do Poder Público.

Além disso, o artigo 215 do Código Civil define que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública e, segundo a lei nº 6.015, que trata dos registros públicos, os oficiais dos registros públicos são obrigados a “fornecer às partes as informações solicitadas”.

Contradições

A mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro custou R$ 5,97 milhões e fica em um bairro nobre de Brasília. O imóvel tem área total de 2,4 mil metros quadrados.

Documentos obtidos pela TV Globo revelaram contradições no pagamento feito pelo senador.

De acordo com a escritura do imóvel, o senador Flávio Bolsonaro e Fernanda, mulher dele, pagaram R$ 2,87 milhões com “recursos próprios” e o restante (R$ 3,1 milhões) por meio de um financiamento no Banco de Brasilia (BRB), com uma taxa de juros reduzida, de 3,71% ao ano.

Mas uma nota assinada nesta pelos advogados do empresário Juscelino Sarkis, antigo dono da casa, revelaram que Flávio Bolsonaro ainda deve R$ 1,78 milhão.