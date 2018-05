Pacotão do diesel: medidas podem reduzir preço na bomba em 74 centavos

Desconto final leva em consideração a soma de todas as medidas em debate: zerar PIS/Cofins e Cide, mais a redução de 10% nos preços feita pela Petrobras

A redução do preço do diesel na bomba de combustível com a soma de ações propostas pelo governo federal, Congresso Nacional e Petrobras pode chegar a uma média nacional de R$ 0,74 por litro. A estimativa tem como base o novo preço médio nacional do diesel, de R$ 2,10, previsto na tabela oficial da Petrobras para a venda do combustível nas refinarias para esta quinta-feira (24).

O preço do diesel varia diariamente entre estados. Em São Paulo, por exemplo, o valor cobrado na bomba tem oscilado nas últimas semanas entre R$ 3 e R$ 4. Nesse parâmetro, o “desconto” – se somadas todas as ações em discussão simultaneamente – poderia chegar a até 25% do preço final cobrado no estado.

A primeira ação de redução foi anunciada pela Petrobras, que baixou o preço do diesel cobrado nas refinarias em 10%, de R$ 2,3351 para R$ 2,1016 por litro, uma queda de R$ 0,23. A medida, porém, vai valer por apenas 15 dias. Durante esse período, o valor do diesel nas refinarias permanecerá congelado.