Penúltima pesquisa IHPEC para Deputados em RO

O IHPEC – Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação – publica nesse dia 02 de outubro a penúltima pesquisa eleitoral realizada em 2018 em Rondônia.

A pesquisa contemplou todos os cargos disputados neste ano no Estado, mas a divulgação está sendo feita de forma separada – por partes. Nesse texto seguem os números para deputados estaduais e federais.

Na relação abaixo constam os 43 nomes mais citados na pesquisa para deputados estaduais, e 19 nomes de deputados federais.

Dados técnicos – Número de identificação: RO-04091/2018. Data de registro: 24/08/2018, data de divulgação: 30/09/2018. A pesquisa teve início no dia 24/09/2018 e término dia 30/09/2018 e foi feita por conta própria. Metodologia de pesquisa: Amostragem Sistemática e estratificada, com aplicação de formulário em entrevista direta, in loco, aos eleitores dos 52 municípios do Estado de Rondônia. O formulário continha questões estimuladas e resultam em dados quantitativos. Foram ouvidos 2525 eleitores. O intervalo de confiança 95%, e a margem de erro de 2,5%.

Tabelas referentes aos números apurados para deputados estaduais:

Candidatos Total ADELINO FOLLADOR 2,8 JEAN OLIVEIRA 2,8 LEBRÃO 2,7 EZEQUIEL NEIVA 2,6 LUIZINHO GOEBEL 2,3 LAERTE GOMES 2,0 SÓ NA BENÇA 1,8 AÉLCIO DA TV 1,7 MARCELINO TENORIO 1,7 CHIQUINHO 1,5 AIRTON GURGACZ 1,4 HERMINIO COELLHO 1,4 ALEX REDANO 1,4 ALAN QUEIROZ 1,4 SAULO MOREIRA 1,4 EDSON MARTINS 1,4 GERALDO DA RONDONIA 1,3 ARI SARAIVA 1,3 DR. RIBAMAR ARAUJO 1,3 ADAILTON FÚRIA 1,3 PIMENTEL 1,3 CASSIA DOS MULETAS 1,2 JAIR MONTE 1,2 JEAN MENDONÇA 1,2 CLAUDIO DA PADARIA 1,2 EDIVALDO GOMES 1,2 JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO 1,2 ANDERSON DO SINGEPERON 1,1 ROSANGELA DONADON 1,1 EZEQUIEL JUNIOR 1,1 CIRONE DA TOZZO 1,1 DR. NEIDSON 1,1 JESUINO BOABAID 1,1 DR. LUIZ FERRARI 1,0 ADRIANO BOIADEIRO 1,0 ANA MARIA NEGREIROS 1,0 CARLINHOS CAMURÇA 1,0 CABO JHONY PAIXÃO 0,9 IRMA FOGAÇA 0,8 DINHO 0,7 CELIO SILVEIRA 0,7 JUNIOR CAVALCANTE 0,7 LUIZ GOMES 0,7 Outros nomes 20,9 Não soube responder 20,0 Total 100,0

Candidatos Total LEO MORAES 6,1 EXPEDITO NETTO 6,0 LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA 5,8 MARIANA CARVALHO 5,8 JAQUELINE CASSOL 5,0 DR. MAURO NAZIF 4,5 MARINHA RAUPP 4,5 TIZIU JIDALIAS 4,2 LUCIO MOSQUINI 4,0 SILVIA CRISTINA 3,8 MELKI DONADON 3,4 PADRE TON 3,2 LUCAS FOLLADOR 3,2 LINDOMAR GARÇON 3,0 HOSANA CAPIXABA 2,6 CRISTIANE LOPES 2,5 ROSALIA HELENA 2,4 AFONSO DA MABEL 2,3 PASTOR VALADARES 2,0 Outros 8,7 Não soube responder 17,0 Total 100,0

Fonte: Revista Enquete – IHPEC