Pesquisa Eleitoral: Carla Redano lidera em Ariquemes seguida de perto pelo candidato Lucas Follador

Pesquisa realizada pelo IHPEC ouviu cerca de 600 eleitores nos dias 10 e 11 deste mês. Disputa no município segue acirrada

O Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação (IHPEC) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número RO-00819/2020, a pesquisa de intenção de votos para Ariquemes, município de Rondônia.

A pesquisa foi realizada por conta própria pelo IHPEC, ao todo foram ouvidos 595 eleitores entre os dias 11 e 12 deste mês de novembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Faltando menos de dois dias para a eleição, que acontece neste domingo, 15, a páreo eleitoral segue acirrado no município. A candidata Carla Redano (Patriota) aparece na liderança com 34,3% nas intenções de voto, se mantendo a cerca de seis pontos de vantagem acima do segundo colocado.

A segunda colocação é ocupada por Lucas Follador (DEM) que hoje tem 28,4% das preferências de votos. Na terceira posição está Tiziu Jidalias (Solidariedade) com 22,5% dos votos.

Na quarta posição aparece o candidato Gilvan Ramos (MDB) que soma 6,2% das intenções de voto e Clebes Dias (PT) ocupa a última posição com apenas 3% das intenções de voto.

A pesquisa também apontou que cerca de 5,6 % dos entrevistados não apresentaram intenções de votos e seguem indecisos.