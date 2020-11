Pesquisa Eleitoral em Cerejeiras: Lisete Marth lidera preferência eleitoral com mais de 20% de vantagem para o segundo colocado

Instituto ouviu mais de 450 pessoas nos dias finais do mês de outubro

O Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação (IHPEC) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número RO-06408/2020, pesquisa de intenção de votos para a cidade de Cerejeiras.

A pesquisa foi realizada por conta própria pelo IHPEC. Foram ouvidos 458 eleitores entre os dias 29 e 30 de outubro de 2020, a margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Faltando pouco mais de uma semana para o pleito eleitoral, que acontece no próximo dia 15 de novembro, a candidata Lisete Marth (PV) lidera as intenções de voto no município com 65,2% da preferência do eleitorado.

O candidato Cleiton Capanema (MDB) aparece na segunda colocação com 22.2%, seguido de Sinésio Jose (DEM) com 20,9% das intenções. A pesquisa também mostra que 14,4 % dos entrevistados ainda estão indecisos e não decidiram seu voto.