Pesquisa Eleitoral: Gilliard Gomes fica próximo dos 40% das intenções de voto e lidera disputa em Theobroma

Foram cerca de 370 eleitores entrevistados nos dias finais do mês de outubro

A Empresa Comunicare Organizações Ltda – ME, detentora da marca do Instituto Rondoniense de Pesquisa e Estatística (IRPE), registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a pesquisa de número RO-02784/2020 que faz a amostra da intenção de votos para o município de Theobroma. Ao todo foram 367 eleitores entrevistados entre os dias 29 e 30 de outubro. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos. A cidade de Theobroma possui um eleitorado de 6.998 pessoas.

Gráfico de pizza – Estimulada Prefeito e Vice-Prefeito.

No questionário sobre em quem o entrevistado votaria para prefeito, o candidato Gilliard Gomes (PSD) possui uma ampla vantagem do eleitorado, somando 36,7% das intenções de voto.

A segunda posição é ocupada pelo candidato José Abel (PDT) com 20,8% da preferência do eleitorado. Na terceira posição está o candidato Dr. João Moreira (PSDB) que está com 14,3% das intenções de voto. Já Erasmo Vizilato (PSB) está na última posição com 8,2% dos votos. A pesquisa também apontou que 20% dos entrevistados ainda não apresentaram intenções de votos.

Fonte: IRPE, Novembro/2020

Questionados sobre em quem os entrevistados não votariam, Jose Abel (PDT) ficou com 20,8% de rejeição, seguido por Gilliard Gomes (PSD) com 9,4%. Dr. João Moreira (PSDB) teve a taxa de rejeição de 7,3% e o candidato com a menor taxa, foi Erasmo Vizilato com 4,5%. Nesta etapa 58% dos que foram entrevistados, não formaram uma opinião.