Pesquisa Eleitoral: João Gonçalves lidera com vantagem em Jaru

O Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação (IHPEC) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número RO-09172/2020, pesquisa de intenção de votos para a cidade de Jaru, município com 42.796 mil eleitores.

A pesquisa foi realizada por conta própria pelo IHPEC. Foram ouvidos 592 eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro de 2020, a margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos.

Faltando duas semanas para o pleito eleitoral de 15 de novembro, o candidato João Gonçalves Júnior (PSDB) lidera as intenções de voto na candidatura majoritária com 65,2% da preferência do eleitorado.

O candidato Amauri dos Santos (PTB) aparece na segunda colocação com 25,4%, seguido de Santana da TV (PRTB) com 1,3 % das intenções. A pesquisa também mostra que 8,0 % dos entrevistados ainda estão indecisos.