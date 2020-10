Pesquisa mostra que disputa será polarizada entre Japonês, que segue na liderança, e Rosani, que vem em segundo

PREFEITO TEM 41,4% DA PREFERÊNCIA DOS ELEITORES, ENQUANTO EX-MANDATÁRIA APARECE COM 29,2%

O Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC) divulgou nesta sexta, 23, mais uma pesquisa de intenção de voto para prefeito em Vilhena. Em levantamento realizado por conta do próprio IHPEC, o instituto ouviu 595 eleitores no município, nos dias 19 e 20 de outubro, com sondagem estimulada, que é quando se apresenta as opções de nomes dos candidatos aos entrevistados.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RO-07732/2020. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. E o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%, significando que se a eleição fosse hoje, teria 95% de chances de acerto de seu resultado.

Conforme o levantamento do IHPEC, o prefeito Eduardo Japonês (PV) está com 41,4% da preferência dos eleitores e se mantém na liderança das intenções de voto desde a primeira pesquisa para o pleito de 2020.

A segunda colocada é a ex-mandatária Rosani Donadon (PSC), que aparece com 29,2%. Ela se apresenta como a principal concorrente do atual prefeito.

Coronel Rildo (Podemos), com 12,9%, permanece em terceiro lugar, o que pode demonstrar que a decisão deve ficar entre os dois primeiros colocados, mantendo a polarização histórica das eleições no município.

Na quarta colocação está Paulinho da Argamazon (Republicanos), com 5,0%. Em seguida vem Miguel Câmara (PSB), com 2,4%. E os que não souberam ou não responderam somaram 9,1%.

Fonte: IHPEC