Pimenta Bueno ganha nova escola do Senai nesta 3ª feira

Escola-fábrica a ser inaugurada nesta 3ª feira forma mão de obra especializada para as indústrias da região e consolida a expansão do Sistema Fiero

Antes mesmo de ser inaugurada, a escola-fábrica do Senai em Pimenta Bueno já contribui com a formação de mão de obra especializada para duas indústrias locais. No total são 80 alunos participando dos cursos na modalidade aprendizagem industrial, assistente de produção/almoxarife in company atendendo as indústrias Globoaves e Ciclo Cairú.

A nova escola que o Senai inaugura nesta terça-feira, dia 6, vai atender as demandas das indústrias da região, disponibilizando curso de qualificação básica de eletricista industrial. Ainda para 2018, a escola tem programado os cursos técnicos em eletromecânica; desenho mecânico; mecânico de máquinas de costura e mecânico de máquinas Industriais.

Em homenagem a um pioneiro da região, a escola será nominada Jonas Tavares da Silva, e seguirá o mesmo padrão das escolas inauguradas em Jaru e Rolim de Moura. Conjugando ensino regular (Sesi) com ensino profissionalizante (Senai), a escola-fábrica tem capacidade para atender mais de mil alunos em três turnos.

O presidente da Fiero, Marcelo Thomé, conceitua a nova escola do Senai em Pimenta Bueno como mais uma etapa da expansão do Sistema Fiero, levando ensino regular, profissionalizante e qualidade de vida aos trabalhadores da indústria no interior.

O líder empresarial garante que o objetivo é ampliar ainda mais a oferta de educação básica e educação profissionalizante aos filhos de trabalhadores da indústria e da comunidade de Pimenta Bueno e dos municípios da região. “Trata-se de uma escola-laboratório, onde os alunos terão acesso à metodologia adotada nos grandes centros do país, assim como a oportunidade e aprender unindo teoria e prática”, ressalta.

O vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fiero, Ivandro Justo Behenck, destaca a nova escola Sesi-Senai como uma conquista para o município, um investimento fundamental para a sociedade de Pimenta Bueno, por oportunizar a capacitação especializada, gerando emprego, renda e mais desenvolvimento.

A solenidade vai contar com a presença do presidente da Fiero, Marcelo Thomé, do superintendente do Sesi-IEL-RO e diretor regional do Senai-RO, Valério Duarte, diretores e conselheiros do Sistema Fiero, colaboradores e lideranças empresariais e políticas locais.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo