Planejamento urbano e desenvolvimento econômico são discutidos em Ariquemes

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), Francisco Hidalgo Farina, recebeu o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá/PR José Carlos Valêncio e o presidente da Federação das Associações Empresariais de Rondônia (FACER) Gerçon Zanato para um diálogo sobre planejamento urbano e ações que possam contribuir com o desenvolvimento das empresas de Ariquemes.

Maringá uma das cidades mais desenvolvidas do país, com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado e com ações desenvolvidas pela associação comercial de lá, que ajudam na construção de uma cidade próspera e com indicadores positivos na economia.

Farina, juntamente com o secretário de Meio Ambiente Anderson de Gasperi e o diretor da ACIA Adeir Candido, apresentaram dados sobre a economia de Ariquemes. Na produção de peixe cultivado ressaltaram a importância do município, que é o maior produtor da espécie da região Norte. Também mostraram o planejamento urbano de Ariquemes a previsão da realização de obras de saneamento por toda a cidade, o que vai aumentar a qualidade de vida da população.

Os diretores da ACIA também mostraram as ações que estão sendo desenvolvidas pela associação, como as feiras de negócios e a representação da FACER no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rondônia (CONDER), além da grande participação da ACIA nas questões comunitárias.

Todas as atividades da ACIA foram elogiadas por José Carlos Valêncio. “A ACIA está no caminho certo. A construção de uma cidade progressista passa pela participação ativa da comunidade e percebemos que isto está sendo feito aqui em Ariquemes”, arguiu o presidente da Associação Empresarial de Maringá.

Farina e José Carlos Valêncio alinharam a troca de informações entre as associações, para a implementação de ações de sucesso em ambas entidades.

Assessoria de Comunicação

Luiz Martins