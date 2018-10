Plataforma Sesi Viva+ é lançada na capital 

O Sesi Viva+ é uma plataforma criada para preparar e apoiar empresas no atendimento às questões relativas à SST no eSocial – sistema que comunica ao governo, de forma unificada, informações sobre saúde e segurança dos trabalhadores. O Sesi vai fornecer às empresas um sistema com todos programas legais parametrizados conforme exigências do eSocial, englobando módulos como higiene ocupacional, ergonomia, análise de riscos, saúde e segurança no trabalho.

O Sesi (Serviço social da Indústria) Rondônia lançou, na noite desta terça-feira, 9, a plataforma Sesi Viva+, um novo espaço digital para gerenciar os programas e serviços realizados pelo Sesi nas empresas, voltados a saúde e segurança na indústria. Nesta nova ferramenta, todas as informações e dados já coletados vão estar registrados em um único local, facilitando a gestão das questões relacionadas ao ambiente de trabalho.

“O ambiente único de dados de saúde, segurança e estilo de vida do trabalhador da indústria, possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de custos com saúde e afastamento, diminuição de riscos legais, na prevenção de acidentes e aumento da produtividade. A afirmação é do superintendente do Sesi e IEL e diretor regional do Senai Rondônia, Alex Santiago, que fez a abertura do evento na Fiero.

O evento contou com a participação do médico especialista do Sesi Departamento Nacional – Unidade de SST, Claudio Patrus, que abordou o tema o impacto do eSocial nas empresas. Patrus explica que a plataforma disponibilizará diversas informações úteis às empresas, como indicadores de gestão para saúde e segurança do trabalho – SST; alertas sobre processos e conformidades com os programas sociais; a redução de seus custos com FAP, dentre outros.

“O Sesi Viva + vai atender uma demanda do mercado para fazer uma gestão integrada de saúde e segurança na indústria brasileira. Em um primeiro momento, focado em reduzir os riscos legais na implantação do eSocial, mas também é uma estrutura de sistema de informação preparada para que as empresas possam gerir programas de promoção da saúde e gestão de saúde completa”, detalhou Patrus.

O vice-presidente de Assuntos de Infraestrutura da Fiero e presidente do Sinduscon-RO, Emerson Fidel, elogiou a iniciativa e comentou a importância de encarar a obrigatoriedade do eSocial não apenas como um controle do governo, mas como oportunidade de promover melhorias de processos a partir dos dados coletados.

Empresários, diretores e conselheiros do Sistema Fiero marcaram presença no lançamento que aconteceu no salão de convenções da Casa da Indústria, em Porto Velho.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo