PMDB reafirma pré-candidatura de Maurão em convenções no interior do Estado

Presidente do Procon estadual, Rui Costa, passou a direção do partido para o ex-prefeito de Monte Negro, Eloísio Antônio.

Na noite do último sábado (17), o presidente estadual do Procon, Rui Costa, passou o comando do MDB em Monte Negro para o ex-prefeito da cidade, Eloísio Antônio, que o foi o anfitrião do encontro. O local estava lotado para ouvir os políticos presentes.

O primeiro a falar foi o presidente estadual do MDB e ex-senador, Tomás Corrêa, que falou sobre a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, além da atuação do ex-prefeito Eloísio Antônio. “Você perdeu a eleição, mas Monte Negro perdeu muito. Porque se você fosse prefeito com sua experiência e capacidade, a história seria outra. Mas, quem quiser ser governador de um estado, tem que passar por uma Prefeitura, para saber o que é administrar. Eu já fui prefeito e o senhor já foi prefeito, o Eloísio, o Jerônimo Santana, o Confúcio. O Maurão já foi prefeito de uma cidade pequena, que é mais difícil do que uma cidade grande. Maurão, você é nosso pré-candidato ao Governo do Estado de Rondônia. Fora isso, temos uma grande liderança política em nosso estado: hoje, o Raupp precisa do nosso apoio político, da nossa vontade, da nossa força para ele voltar ao Congresso Nacional, ao Senado para representar muito bem nosso estado, no cenário nacional”.

O ex-prefeito Eloísio Antônio comentou sobre a mudança que as pessoas querem fazer na política, que pode ser errada em certos casos. “Tem uma onda aí que quer tirar as pessoas antigas da políticas e colocar o novo. Ainda bem que isso parece que já está passando aqui em Monte Negro. Vamos prestar atenção no que fazemos. Temos aqui o senador Raupp que já fez muito pela política. Em Rondônia, só existem dois municípios que o asfalto ainda não chegou: um é vizinho nosso, Campo Novo e o outro é Pimenteiras. O resto, essa gente já fez muito por todos! Quem resolve os problemas das cidades é o político! Se cair uma ponte ali e você chegar a um empresário e dizer isso, ele vai falar que não é papel dele, mesmo ele tendo dinheiro e máquinas. Quem corre atrás de dinheiro para transportar os alunos, fazer as escolas funcionarem, ter remédios nos hospitais? É o político! Se você vota errado, são quatro anos de arrependimento. Vamos colocar essas pessoas preparadas para administrar, se não, vamos pagar um preço muito alto. Temos aqui o deputado Lebrão, que também já foi prefeito e fez a filha dele prefeita, a Lebrinha. O Jean, que já está no segundo mandato, estarei o apoiando. Ele foi eleito o vereador mais jovem de Porto Velho, com 19 anos. Depois, o deputado mais jovem. A gente só vê o valor da política quando o bicho pega. Quando falta medicamentos, quando não tem estradas, nem emprego. E eu bato na tecla: a política é a ferramenta mais poderosa do mundo”.

O deputado Lebrão falou do trabalho feito por Eloísio Antônio em Monte Negro. “Você perdeu uma eleição por pouquíssimos votos. Só perdi uma eleição lá em São Francisco do Guaporé, quase pela mesma ‘quantia’ de votos que vocês perderam aqui em Monte Negro. Mas, quem perdeu não foi você, foi a população de Monte Negro. Porém, a minha maior vitória veio depois: aquela região nunca tinha feito um deputado. Só quem sabe o que era antes e o que é agora, porque tudo foi feito com uma grande equipe naquela região. Você vai tirar muito proveito de tudo o que aconteceu e será prefeito novamente daqui. Sem dúvida fará o trabalho que a população tanto precisa e tanto merece”.

O deputado Jean de Oliveira destacou o trabalho feito pelo ex-presidente municipal do MDB, Rui Costa, além de apoiar o senador Raupp à reeleição, o presidente da ALE, Maurão de Carvalho à pré-candidatura ao Governo e homenagear às mulheres em nome da ex-vereadora Márcia Fagundes, que é esposa do ex-prefeito Eloísio Antônio. “Quero cumprimentar o Rui Costa, que realiza um grande trabalho no Procon, e que é uma figura emblemática na política de Rondônia. Parabéns pela sua história, dedicação e militância! Hoje, ele é um cidadão comum, mas quero cumprimentar o nosso anfitrião, Eloísio e sua esposa, onde quero dizer que no coração dele está gravado a luta por melhorias por Monte Negro. Não existe derrota quando existe um projeto político. Tenho certeza que você vai retornar para a Prefeitura e fazer uma Monte Negro muito melhor. Tanto que estou firmando um compromisso para garantir um microônibus para transportar pacientes para Porto Velho. Márcia, em seu nome, quero cumprimentar todas as mulheres. Alguns dizem que é tarde para desejar o Dia da Mulher, já se passaram alguns dias. Foi escolhido o dia 08 por uma questão de simbologia, mas os outros 364 dias também são dia das mulheres! Seja pela mãe, pela esposa, namorada ou filha. Estou no meu segundo mandato de deputado e o terceiro na política, mas não quero ir além. O Raupp é o melhor senador que eu conheço. Não é porque os outros dois não estão na nossa reunião, mas é sim o melhor! O melhor do Brasil, com sua representatividade, com respeito que adquiriu dentro do Congresso Nacional. Precisamos de alguém com sua habilidade e sua experiência em Brasília. Já o Maurão é uma pessoa com larga experiência. Quando os outros 23 deputados votaram para ele ser o presidente, é porquê entendemos que precisávamos de uma pessoa calma e tranqüila. Eu era criança quando o Maurão já era deputado. Hoje ele tem competência pra sentar na cadeira do Executivo para poder governar. Ele conhece os 52 municípios e os vários distritos e as várias localidades que nosso estado tem”.

O senador Valdir Raupp também trouxe uma boa notícia aos presentes: garantiu 1 milhão e meio de reais para a construção da nova sede da Prefeitura de Monte Negro. “Já está assegurado no orçamento para construir a nova sede. Será construído um belo prédio para a Prefeitura. Não foi porque ele não ganhou que não vou ajudar Monte Negro. Fora esse recurso, ainda tem 3 milhões para saúde e educação. Mas as ruas continuam esburacadas. Já tem quase dois anos que estou vindo bastante aqui e a Prefeitura não tem capacidade técnica e nem recursos pra fazer a recuperação dessas vias. Mas não temos preguiça de trabalhar. Às vezes a gente fica cansado, chora de madrugada, mas jamais vão me ver com preguiça para trabalhar pelos 52 municípios de Rondônia. Já ocupei vários cargos e estou no segundo no Senado. Agora, vou colocar meu nome para ser votado mais uma vez, assim como nosso presidente Maurão de Carvalho será o futuro governador de Rondônia, para continuar o belo trabalho que o Confúcio está fazendo”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, também falou sobre a pré-candidatura ao Governo do Estado. “Quero agradecer o senador Raupp que disse que nossa administração em Ministro Andreazza foi exemplar. Tanto que eu elegi meu sucesso, reelegi e virei deputado vindo de um município pequeno. Estou no quinto mandato. Depois de muito sucesso na vida pública e privada, me sinto preparado para colocar meu nome à disposição do partido para disputar uma eleição ao Governo do Estado. Coloquei nas mãos de Deus porque quero ser o melhor governador que Rondônia já teve. Se não for pra ser assim, eu não quero ser governador”.

Além daqueles que discursaram, ainda estiveram presentes o secretário geral do MDB, José Luiz Lenzi (que tem domicílio eleitoral em Monte Negro) e os vereadores do MDB Marineide, Raildo e Jacaré, além de convidados como o vereador Marcão e o ex-vice-prefeito Bruno Pereira.

Assessoria de Comunicação – Êduard Motta