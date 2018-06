POR UMA NAÇÃO MELHOR: PR Mulher realiza encontro e pede a quebra de preconceito

PORTO VELHO – RO – O Partido da República-PR, sob a presidência do deputado federal Luiz Cláudio Pereira, realizou um mega-encontro em prestígio a “Mulher Republicana”, na manhã deste sábado, na capital, no auditório do auditório do SENALBA – Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, situado na avenida Buenos Aires, 1475, bairro nova Porto Velho.

Em companhia da presidente do PR-Mulher, Ana Lúcia Araújo, o tema em debate foi: “Desconstruindo o preconceito para reconstruir uma nação”. Ao fazer uso da palavra o parlamentar federal disse do orgulho de ter nas fileiras do partido a participação fulgurante da mulher. “É uma honra o partido da República contar com a presença feminina, tanto nas hostes da nossa legenda, como nas discussões maiúsculas dos assuntos de maior interesse da coletividade”, enfatizou.

Luiz Cláudio destacou que dentre as maiores decisões da nação, está a mulher tomando assento, seja nos parlamentos, nos fóruns, nas fábricas e até mesmo do palco que antes, por questão de machismo, era destinado apenas aos homens. “Nós do PR, queremos eleger o número máximo de mulheres nestas eleições e tudo farei para apoiá-las na consecução deste ideal”.

Ao discorrer sobre o tema do encontro, o presidente do PR argumentou ainda que ficou no passado o preconceito contra o ser feminino e destacou a importância da mulher em qualquer lugar da vida pública ou mesmo em comum, seja no lar ou ao lado do marido, ou na divisão dos problemas do dia a dia e na busca das soluções que se oferecem.

Por seu turno a presidente do PR Mulher, Ana Lúcia Araújo, concitou a todas as mulheres a irem a luta e ocupar o espaço que a elas é destinado. “Somos aguerridas, guerreiras por excelência, e no pleito que se avizinha, vamos exercer na plenitude nossa cidadania, votando em quadros do nosso PR ou sendo votadas”.

Ana Lúcia pediu apoio da “mulher republicana”, para exterminar o preconceito que ainda resta de alguns homens que achavam que o lugar da mulher era na cozinha, no tanque ou ao lado do ferro de passar roupa”. “Nossa luta é permanente em busca de dias melhores para o nosso Estado e para o país. Do nosso esforço creiam, nosso suor, é que colheremos uma melhor condição de vida para a nossa família e para o bem de todos nós”, finalizou.

Participando do encontro o deputado estadual Ribamar Araújo, corroborou as palavras de Luiz Cláudio e pediu a todas as mulheres que não esmoreçam diante das dificuldades. Que continuem primando pela honestidade em suas ações e que como membro integrante do partido, se sentia honrado em poder dividir o palco de decisões da legenda republicana com a agradável parceria da mulher.

Estiveram presentes ao encontro, além do Presidente regional da legenda, Luiz Cláudio Pereira, sua esposa, Luciana Pereira, a presidente do PR Mulher, Ana Lúcia Araújo, a pastora Érica, a extensionista da Emater, Erenilda, agricultora de 99 anos, a simpatizante da legenda, Sebastiana, de Candeias do Jamari, o deputado estadual Ribamar Araújo, o vereador Jurandir Bengala e a representante dos recicladores de produtos, Neusa.

Fonte: rondonoticias.com.br