Portal do Agronegócio será vitrine tecnológica do Cone Sul

As expectativas para o 3º Portal do Agronegócio estão mais altas do que nunca. O evento desse ano acontece junto com a Expovil, no Parque de Exposições da Aviagro, de 4 a 8/7. O horário oficial de funcionamento será das 10 às 18 horas. Mas algumas empresas devem permanecer abertas durante a noite devido a expectativa de público por conta da Expovil.

Organizado pela ACIV (Associação Comercial e Empresarial de Vilhena), com apoio de entidades como a própria Aviagro, o evento entra em seu terceiro ano embalado pelo sucesso das duas edições anteriores. No ano passado a feira de negócios recebeu cerca de 14 mil visitantes durante os três dias de evento e gerou negócios de mais de R$ 20 milhões de reais entre os mais de 150 expositores.

Neste ano, a expectativa é ainda maior, pois o Portal acontecerá em um espaço maior e mais bem estruturado. “Temos pouquíssimos espaços disponíveis para estandes, e uma procura grande de expositores interessados em participar da feira”, disse o presidente da ACIV, Eloi Maria.

Para as pequenas empresas foi montado o Espaço Empresarial, que funcionará no salão de eventos do Parque de Exposições. Neste espaço ainda restam alguns poucos estandes para locação. Quem ainda tiver interesse pode obter maiores informações na sede comercial da ACIV.

O Portal do Agronegócio é uma mostra de tecnologias e conhecimentos destinados aos produtores rurais das cidades do sul de Rondônia. O evento reúne instituições de fomento e representantes do agronegócio rondoniense, com o intuito de fortalecer a atuação dos produtores rurais, a partir da difusão de tecnologias, novas tendências, oportunidades e potencialidades da região.

Os principais objetivos do Portal do Agronegócio são a capacitação de mão de obra através de palestras e minicursos, e também a realização de negócios, no moldes da feira Rondônia Rural Show.

Neste ano o Portal sediará também a Feira Regional de Artesanato e Artes Manuais de Vilhena, que reunirá mais de 80 artesãos de todo o estado em um evento único.

