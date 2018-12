Porteira Adentro atende 300% mais produtores na gestão Japonês em 2018

Foram atendidos 266 produtores de junho para cá, contra 64 de janeiro a maio

Tendo o Porteira Adentro como programa de governo, o prefeito Eduardo Japonês comemorou nesta semana os resultados dos primeiros seis meses do programa em sua gestão. A Secretaria de Agricultura atendeu 266 produtores rurais da cidade de junho para cá, contra apenas 64 de janeiro a maio, o que revela um aumento de três vezes no alcance do projeto.

“Sou produtor rural e tenho contato diário com os pequenos produtores há dezenas de anos. Conheço a realidade e sei como esse serviço pode ser de ajuda. Agora tenho a oportunidade de, finalmente, colocá-lo em prática como eu sempre imaginei. Este primeiro semestre mostrou que é possível mudar a história da agricultura familiar em Vilhena”, garantiu Eduardo Japonês.

Oferecendo gradagem, cascalhamento, destoca, recuperação de estradas dentro da propriedade e serviços de auxílio ao pequeno produtor com as máquinas da Prefeitura, o programa beneficiou mais de mil pessoas na zona rural. “A maior parte dos pequenos produtores não têm condições de contratar várias horas de máquinas para preparar suas propriedades. O programa atende justamente estes que precisam de mais ajuda e são a maior parcela dos agricultores”, revela Eloi Maria, secretário de Agricultura.

A média de atendimentos de janeiro a maio no programa foi de 12,8 por mês. Depois que a atual gestão da Semagri tomou as rédeas do processo, o número de produtores atendidos por mês pulou para quase 40. “Boa parte deles são hortifrutigranjeiros que abastecem o mercado local, o que faz a economia da cidade girar, já que ainda dependemos de adquirir muitos produtos de fora. Fortalecendo nosso agricultor, estamos fortalecendo Vilhena e segurando o dinheiro aqui”, explica Maria Madalena, também da Semagri.

Trabalhando com atendimento de qualidade, o Porteira Adentro chegou a beneficiar produtores que moram a 60 km da cidade. Em 2019 a previsão é que a recuperação de estradas e o Porteira Adentro andem juntos, no mesmo trecho, promovendo uma ação completa nas propriedades que irá transformar a vida dos pequenos produtores locais e impulsionar o setor agrícola.

