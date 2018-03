Porto Velho – Deputado Federal consegue casa lotérica para a Zona Lesta

Deputado Federal Lindomar Garçon consegue casa lotérica para a Zona Lesta

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) em audiência nesta quarta-feira com o Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, José Henrique Marques da Cruz, solicitou a instalação de uma Casa Lotérica na Zona Leste em Porto Velho-RO.

O Vice-Presidente da Caixa, que é responsável pelas lotéricas no Brasil, prontamente atendeu a solicitação do Deputado e garantiu que realizaria os procedimentos legais visando a instalação da Casa Lotérica na Capital de Rondônia para atender as demandas da sociedade.

Segundo o Parlamentar a Casa Lotérica atenderá aproximadamente 150 mil pessoas dos bairros Ulysses Guimarães, Ronaldo Aragão, Marcos Freire, Airton Senna, Cristo Rei, Mariana, São Francisco, Bairro Novo, Km 13, entre outros.

“Estes bairros não possuem sequer agência dos Correios, e as famílias, principalmente as beneficiárias do Bolsa Família, e os comerciantes locais, precisam se deslocar para outras regiões para receber o auxílio, pagar contas e realizar suas movimentações financeiras. A confirmação da instalação da Casa Lotérica se dará em virtude das necessidades dos moradores e pela presença de um grande efetivo policial na comunidade”, finalizou Lindomar Garçon.

