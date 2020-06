Prefeita anuncia pagamento da 1º parcela do 13º, garante prioridade a servidores e diz que cumpre metas estabelecidas pela lei

Benefício será efetuado junto com o salário de junho

A prefeitura de Cacoal estará efetuando até o dia 30 deste mês, junto com o salário de junho, o pagamento da primeira parcela do 13º a todos os servidores do município.

O benefício nos proventos dos servidores representa o fomento da economia local dando um fôlego para os empresários neste momento de pandemia. A 2ª parcela do provento será paga em dezembro.

Conforme informou a Secretária Municipal de Administração Josiane Rodrigues, a prefeita Glaucione Rodrigues tem priorizado os atendimentos aos servidores, dando condições para que possam manter suas programações financeiras dentro do mês trabalhado, mesmo neste momento de muitas dificuldades.

O município vem cumprindo rigorosamente as metas estabelecidas, garantindo o funcionamento da administração dentro do que preconiza a lei.

Para Glaucione Rodrigues, manter a regularidade no pagamento do funcionalismo é um dever de todo administrador.

“Na situação de pandemia os esforços tem sido redobrados, tanto para manter o funcionamento de todas as atividades, bem como garantir pagamentos em dia de nossos servidores”, disse.

Em Cacoal, conforme a prefeita, “a administração tem trabalhado diariamente junto com os técnicos, ajustando e controlando os gastos, como forma de garantir o bom funcionamento da administração”.

Fonte: Extra de Rondonia