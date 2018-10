Prefeitos querem ouvir candidatos ao Governo de Rondônia

Em mais uma iniciativa ousada na defesa e promoção das gestões municipais, a Associação Rondoniense de Municípios – AROM promove o evento “Painel dos Governadoráveis”, no próximo dia 18 de outubro, em Porto Velho. O projeto visa reunir os candidatos do segundo turno nas eleições para o Governo do Estado em um ambiente com prefeitos e presidentes de Câmaras, para discutir as propostas que contemplam as prefeituras e firmar um pacto municipalista pelos eixos de educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento setorial e finanças.

Além das presenças dos chefes dos poderes Executivo e Legislativo municipais, a organização do evento oficiou convites aos representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO), do Ministério Público de Rondônia (MP/RO) e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Rondônia (OAB/RO). O intuito, segundo o Presidente da AROM, Airton Gomes, é oportunizar aos atores envolvidos no projeto a saber como os candidatos pretendem atuar em parceria com os municípios, para desenvolver as localidades.

Na ocorrência de segundo turno, a AROM fará a entrega dos convites aos candidatos, juntamente com o projeto do Painel, para que possam se inteirar das temáticas a serem tratadas, bem como dos objetivos buscados e as regras de funcionamento do evento. De acordo com a Diretoria da instituição, um questionário digital está sendo respondido pelos 52 prefeitos, que lançam perguntas a serem respondidas pelos candidatos, que terão prévio acesso ao conteúdo, para fazer exposições no dia do evento.

Assessoria/AROM