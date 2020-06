Prefeitura divulga novo decreto e proíbe consumo de bebidas em estabelecimentos de Ji-Paraná, RO

Em caso de descumprimento, locais serão interditados e terão o alvará de funcionamento suspenso por tempo indeterminado. Cidade acumula mais de 300 casos do novo coronavírus.

O prefeito de Ji-Paraná (RO), Marcito Pinto, divulgou um novo decreto que passa a valer a partir desta quarta-feira (17). Nesta atualização, há proibições referentes ao consumo de bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes, restaurantes, além de todos os estabelecimentos que as comercializem.

Os locais que descumprirem a norma serão interditados e terão o alvará de funcionamento suspenso por tempo indeterminado. A fiscalização será realizada pelos fiscais sanitários e equipes da Polícia Militar (PM) local.

Marcito declarou que, caso haja necessidade, serão adotadas medidas mais rígidas para conter o avanço da disseminação do novo coronavírus em Ji-Paraná.

Espaços públicos e de convivência estão liberados no município apenas para caminhadas, desde que as pessoas utilizem a máscara. Segundo o prefeito, caso as regras não sejam cumpridas, os locais serão interditados.

Até terça-feira (16), Ji-Paraná já tem mais de 300 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau).

Em toda Rondônia, há 13.010 confirmações e 346 mortes. As estatísticas apontam que, até esta terça-feira (16), os casos estão divididos da seguinte forma:

4.649 pessoas recuperadas;

346 óbitos;

405 pacientes internados;

43.687 testes feitos;

295 casos suspeitos aguardando resultado.

Ainda de acordo com a pasta, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 76,6% até terça-feira.

Porto Velho é a região com o maior número de infectados: são 8.136 confirmações. Depois vem Ariquemes (813), Guajará-Mirim (766) e São Miguel do Guaporé (580).

Fonte: G1 Rondonia