Prefeitura prepara leilão de mais de 100 bens para o próximo dia 21 de maio

Motocicletas, carros, máquinas e ônibus estão na lista

Está previsto para o próximo dia 21 deste mês, às 10h, o leilão de 101 bens da Prefeitura de Vilhena. O evento será realizado pelo leiloeiro público de Rondônia Marcus Allain de Oliveira Barbosa. Os bens serão vendidos apenas por pagamento à vista e o maior valor oferecido pelo bem será o de arremate. Fica ao encargo do ganhador a responsabilidade de qualquer conserto ou reparo do item adquirido.

O edital ainda destaca que os interessados deverão se identificar e qualificar, portando seus documentos pessoais (RG e CPF), bem como ter visitado os lotes a fim de conhecer as condições que se encontram o bem.

Os lotes estarão em exibição para serem analisados pelos possíveis compradores a partir do dia 15 deste mês nos seguintes pontos: Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Cras (Centro de Referência em Assistência Social), Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Semagri (Secretaria Municipal de Agricultura), Semosp (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Depósito de Reciclagem do Saae, Semtran (Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte), Semus (Secretaria Municipal de Saúde) e paço municipal.

O edital completo e o resumido, juntamente com as fotos dos bens, podem ser acessados através do link: http://bit.ly/LeilaoEditalPMV.

Para observar diretamente os itens que estarão em exibição, é possível consultar o link http://bit.ly/LeilãoPrefeituraDeVilhena. Já o endereço e os lotes dos itens estão no link http://bit.ly/LocalizacaoELotes.

Assessoria de Comunicação – Semcom