Prêmio Boas Ideias revela vencedores da edição 2018 no Palácio Rio Madeira

Foram revelados e premiados na manhã desta terça-feira (18) os vencedores da 5ª edição do Prêmio Boas Ideias. Na categoria Servidor Público, recebendo o cheque de R$ 13 mil, José Lucas da Silva Costa ganhou o primeiro lugar, com 452 votos do total de 2.597, e a ideia é a Implementação e acessibilidade no Serviço Eletrônico de Atendimento de Informação ao Cidadão. O ganhador é lotado na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Servidor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o segundo lugar foi para André Sales Paglia, com o projeto Dare IPVA com a nova cara, com 423 votos. O prêmio destinado ao segundo lugar foi de R$ 8 mil. Em terceiro lugar na categoria, outra servidora do Detran, Elenice Vasconcelos Ribeiro ganhou R$ 6 mil com o projeto de um aplicativo denominado Detran Responde, para atendimento aos usuários. A votação rendeu 411 votos favoráveis.

Já na categoria População, onde os prêmios dos três colocados são os mesmos valores correspondentes aos da primeira categoria, respectivamente, em primeiro lugar ganhou Jadiael Rodrigues da Silva, com o aplicativo Edubi, que significa educação e ubiquidade, para atender à rede pública de ensino. Neste projeto, 414 votantes aprovaram a ideia.

O segundo lugar foi para Maria Gabriela Tayane Negreiros, 381 votos, com o App Connecting – Conectando o saber através de plantaforma de Aprendizado. O terceiro colocado, José Lumes – representado pela esposa, Wilma Menezes, idealizou o app Todos para todos, e obteve 328 votos. O tema para a categoria Servidor era Sustentabilidade das Políticas Públicas Implantadas, e na de População era Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação.

As ideias foram eleitas pela sociedade rondoniense por meio da página do Prêmio Boas Ideias, com o total de 4.729 votos válidos, mas os 20 finalistas, sendo 10 de cada categoria, foram agraciados com medalha de participação, no evento que ocorreu no salão nobre Rosilda Shockness do Palácio Rio Madeira.

Nesta edição, cerca de 100 pessoas se inscreveram passando por todas as etapas apresentadas em edital publicado e divulgado no site do Prêmio Boas Ideias. Além de autoridades estaduais, como o titular da pasta responsável pelo Prêmio, Ricardo Fávaro, superintendente de Estado para Resultado (EpR), também participou do evento o cônsul cubano Tarcius Lopes, que estava em visita a Porto Velho.

O governador Daniel Pereira lembrou aos gestores sobre a importância de colocar em prática as ideias. “Quanto vale uma boa ideia? Por si só não vale nada, pois só tem valor uma ideia materializada. O Prêmio Boas Ideias é um projeto fantástico. A minha dica é que todas as ideias já aprovadas sejam revistas e sejam apresentadas para a efetividade dos projetos em benefício do serviço público e atendimento à nossa população”.

Fonte

Texto: Vanessa Farias

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia