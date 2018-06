Presidente da Fecomércio-RO recepciona comitiva de diplomatas peruanos no Senac

O presidente da Federação do Comércio do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO), Sr. Raniery Coelho, juntamente com o diretor do Senac RO, Hilton Gomes, receberam na tarde de terça-feira (29), o Sr. Vicente Rojas Escalante, Embaixador e Consul do Peru no Brasil. Rojas e sua comitiva de diplomatas peruanos vieram conhecer os cursos na área gastronômica ministrados pelo Senac, e verificar a possibilidade de promover um festival, integrando a culinária peruana e brasileira.

“O Senac tem se destacado pela oferta de inúmeros cursos voltados a área da gastronomia, desde cursos de cardápios mais refinados até a culinária local. O Senac Rondônia, além de ofertar cursos de qualidade, possui profissionais altamente capacitados, reconhecidos nacionalmente”, ressaltou Raniery Coelho.

O criador do prato Pirarucu Rondon, chef Manoel Evangelista, aproveitou a oportunidade para mencionar os profissionais de cozinha que atualmente trabalham no exterior e fizeram parte do quadro de alunos do Senac. “O Senac possui um leque de ex-alunos que hoje são profissionais em diversos países como Portugal, Austrália e Suíça, sendo chefs em restaurantes renomados e donos do próprio negócio após terem estudado na instituição”, completou.

Na ocasião, o diretor do Senac Regional, Sr. Hilton Gomes, mencionou um dos maiores eventos de competição da educação profissional da América Latina, o qual conta com a participação dos alunos do Senac. “A olimpíada do conhecimento é um evento que proporciona ao aluno o contato com as exigências do mercado de trabalho, e destaca o melhor profissional em cada ocupação, com os alunos do Senac, não é diferente, temos alunos que trouxeram o conceito ‘excelente’ para esta Instituição, salientando a qualidade técnica transmitidas aos alunos representantes do Senac”, finalizou.

Após conhecer a estrutura do laboratório de cozinha e o ensino oferecido pela instituição, o embaixador Rojas afirmou o desejo de consolidar a união entre o Peru e a Fecomércio/RO, através de um festival gastronômico com a culinária Peruana em parceria com o sistema Fecomércio.

Assessoria de Comunicação

Marcos Santana