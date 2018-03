Presidente da Fhemeron discute em Cacoal doação do terreno do Hemocentro Regional

A votação da lei que garante a doação do terreno onde está instalado o Hemocentro Regional de Cacoal foi à tônica das discussões na última sexta-feira entre o presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron, Sid Orleans, o vereador Valdomiro Corazinho, e a chefe de gabinete da Prefeitura de Cacoal, Penha Simão. O presidente da Fundação tem cumprindo extensa agenda no interior do Estado, principalmente no intuito de buscar melhores condições em todos os hemocentros.

Sid Orleans participou da reunião entre o vereador e a chefe de gabinete que atenderam ao pedido da prefeita Glaucione Rodrigues para que o problema da doação do terreno fosse discutido. Durante o encontro, foi levantada a transferência do terreno junto a Secretaria de Regularização Fundiária, mas, antes o projeto deve ser encaminhado para a Câmara Municipal de Cacoal no intuito de que seja debatido e aprovado, garantindo a doação do terreno do município para o Estado.

O vereador Corazinho ouviu atentamente o pedido do presidente da Fhemeron e se colocou à disposição no sentido de agilizar a votação da lei. “Com essa ação ficam garantidos mais de 300 mil reais para a reforma de todo o hemocentro. Vale ressaltar que o Hemocentro de Cacoal atende duas grandes unidades da cidade: o Hospital Heuro e o Hospital Regional. Isso prova tamanha importância e necessidade de que seja investido em melhorias do hemocentro”, disse Sid Orleans.

Assessoria de Comunicação – FHEMERON RO