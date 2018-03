Primeira turma do Estágio Visita 2018 inicia atividades na Câmara dos Deputados

“Estes estudantes podem chegar onde quiserem. Então, continuem a estudar e a lutar pela política boa e honesta”, disse a deputada federal Mariana Carvalho

A Câmara dos Deputados está recebendo, ao longo desta semana, a primeira turma do programa Estágio Visita de 2018. Organizado pela 2ª Secretaria da Mesa Diretora em parceria com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Casa, o programa recebe estudantes universitários de todas as unidades da federação, que podem então acompanhar as atividades parlamentares. Na manhã desta quarta-feira (14), ocorreu a solenidade de recepção aos participantes da atividade.

Titular da 2ª Secretária da Câmara, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB/RO) ressalta que esta primeira edição da atividade no ano já se mostra exitosa. “No Estágio Visita, os estudantes podem perceber a diversidade de pensamentos e de ideias presente na Câmara. E perceber também que o principal é ter o respeito e respeitar a opinião dos outros. Este é um recado importante que gostaria de deixar para estes jovens”, afirma Mariana Carvalho.

A deputada ressalta que a diversidade de pensamentos e os debates gerados a partir das diferenças é a própria essência do parlamento. Sem essa diversidade, ele não teria razão de existência. “Algumas vezes, parlamentares de um mesmo estado acabam criando conflitos e divergências, e se esquecem que, quanto mais juntos estiverem nas lutas pelo seu estado, mais fortes eles estarão para resolver as coisas”, ilustra ela.

Os estudantes interessados em participar do Estágio Visita devem ser indicados por um deputado de seu estado de origem, em prazos pré-definidos para cada turma. São realizadas nove edições do programa a cada ano. Durante cinco dias, os universitários selecionados participam de palestras, debates, visitas, vivências e simulações que possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos sobre o funcionamento e os processos do Poder Legislativo. Os custos de participação em Brasília são financiados pela Casa.

“Gostaria que, a partir desta semana de experiências vivida pelos universitários aqui na Câmara dos Deputados, eles levassem a certeza de que podem sim, em um futuro próximo, estar aqui nesta Casa nos representando. Eles podem chegar onde quiserem, seja como juízes, como advogados, na área médica, em qualquer lugar. Então devem continuar estudando, continuem lutando pela política boa, pela política honesta. E saibam que aqui dentro desta Casa tem muita gente boa sim, muita gente que quer o bem da sociedade e do povo brasileiro, e que está trabalhando duro por este povo”, ressalta a deputada.

