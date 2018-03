Primeiro-ministro japonês deseja manter a pressão sobre a Coreia do Norte

A Coreia do Norte “deve comprometer-se a abandonar seu programa nuclear de forma completa, comprovável e irreversível”, afirmou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

“Eu disse em várias ocasiões que devemos exercer pressão máxima sobre a Coreia do Norte para que o Norte tenha vontade de discutir conosco”, disse Shinzo Abe no Parlamento japonês.

“É verdade, no entanto, que no passado a Coreia do Norte ganhou tempo para desenvolver suas capacidades nuclear e balística durante os períodos de negociações”, advertiu Abe.

“Negociar por negociar não faz sentido e não devemos flexibilizar as sanções apenas porque a Coreia do Norte está disposta a conversar”, completou.

Fonte: jb.com.br