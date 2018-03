Professores avaliam fim da greve em reunião hoje

O vice-governador reuniu-se ontem, sem sucesso, com a categoria, na sede do Sintero

A liminar concedida na quinta-feira pelo desembargador Oudivanil de Marins, do Tribunal de Justiça de Rondônia, determinando a suspensão da greve na rede estadual de educação, será analisada em assembleia hoje e amanhã, às 9h, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Educação (Sintero), em Porto Velho.

Na decisão, o magistrado lembra que o movimento deflagrado pelo sindicato da categoria foi iniciado em meio à negociação em andamento, com tratativas em curso entre as partes.

Outro ponto destacado foi a não garantia de contingente mínimo de pessoal para a realização das atividades escolares, sendo a educação, por sua vez, considerada serviço público essencial, prejudicando alunos com o atraso do ano letivo e reposição de aulas aos finais de semana e feriados.

A decisão, que foi tomada monocraticamente, determina o imediato retorno dos profissionais da educação às atividades nos estabelecimento de ensino, sob pena da aplicação de sanções previstas em lei.

O vice-governador Daniel Pereira (PSB) reuniu-se ontem com a categoria na sede do Sintero, mas não houve avanço no sentido de suspensão da greve.

A principal pauta dos professores é a valorização profissional, com reajuste salarial e implantação efetiva do Plano Estadual de Educação aprovado em 2015.

Fonte: diariodaamazonia.com.br