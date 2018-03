Professores de Rondônia completam um mês de greve, mesmo com multa diária de R$ 100 mil

Seduc tem até amanhã (23) para apresentar contraproposta para categoria. Mais de sete mil professores aderiram ao movimento, segundo sindicato.

A greve dos professores estaduais de Rondônia completou um mês nesta quarta-feira (21) e, mesmo com a multa diária de R$ 100 mil determinada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), os profissionais afirmam que vão seguir com o movimento.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero), Lionilda Simão, a categoria já concordou em se desfazer do patrimônio para pagar a multa e esperar uma proposta da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia (Seduc-RO). A categoria pede reajuste salarial.

“O movimento continua firme e forte. Não pretendemos ceder enquanto não vem uma proposta. Isso é uma decisão da categoria. Nós não estamos mais preocupados com multa, é uma decisão da categoria e não vamos abrir mão [da greve]”, disse a presidente.

Jorge Braga, secretário estadual de planejamento, afirma que o estado já está elaborando uma proposta aos educadores e a mesma deve ser apresentada até sexta-feira (23).

“Nós estamos cumprindo a determinação judicial no prazo. Hoje é o primeiro dia útil para o estado refazer esses cálculos. Eu não posso antecipar, pois tem uma equipe de planejamento e de finanças (…) refazendo esses cálculos e tentando verificar o que pode ser feito”, finalizou o secretário.