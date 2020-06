Programa Novos Caminhos: 9.410 vagas em cursos são abertas pelo IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realiza seleção para 9.410 vagas em cursos da modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa Novos Caminhos.

Os cursos serão ofertados via Ambiente Virtual de Aprendizagem e as aulas iniciam no próximo dia 30 de junho. As ofertas são totalmente gratuitas e não há taxa de inscrição. O período de inscrição é de 11 a 23 de junho.

São vagas para os cursos de Assistente de Tesouraria, Promotor de Vendas, Vitrinista, Operador de Caixa, Assistente de Logística, Motorista de Transporte de Carga, Motorista de Transporte de Carga de Produtos Alimentícios, Motorista de Transporte de Cargas Vivas, Motorista de Transporte de Lixos Urbanos, Motorista de Transporte de Passageiros, Motorista de Transporte de Produtos Perigosos, Motorista de Transporte Escolar, Agente de Inclusão Digital em Centros Públicos de Acesso à Internet, Assistente Financeiro, Programador de Sistemas e Programador Web.

Os cursos possuem diferentes requisitos mínimos e exigências de idade mínima. Conforme consta no edital de seleção, terá direito ao certificado de conclusão de curso o aluno que concluir com êxito os componentes curriculares previstos para o curso e que tenha, no mínimo, 60% na média final nas avaliações propostas. O curso FIC consiste na capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração.

Segundo o Reitor do IFRO, Uberlando Tiburtino Leite, “antes do coronavírus, o Brasil já vivia uma situação delicada, com uma elevada taxa de desemprego, mas ainda com vagas disponíveis no mercado, não preenchidas em razão da carência de profissionais qualificados em diversas áreas da economia. Com a pandemia essa situação se agravou, o desemprego aumentou em consequência do fechamento de algumas empresas e de outras trabalhando de forma parcial. Desse modo, há necessidade mais do que nunca de qualificarmos pessoas para, além de promover a inserção no mundo do trabalho, contribuir para o fortalecimento da economia do país. Desse modo, o IFRO vem ampliar a oferta de vagas que já está fazendo, possibilitando assim que ocorra o aumento da renda, a partir do emprego das pessoas e de divisas do estado com o desenvolvimento de nossa economia”.

As vagas são abertas não somente para quem reside em Rondônia. A Pró-Reitora de Extensão, Maria Goreth Araújo Reis, mostra que “a expansão do Programa Novos Caminhos no estado de Rondônia, por meio do IFRO, abre novas oportunidades com cursos focados nas demandas sociais e no mercado de trabalho. São quase 10 mil vagas ofertadas na modalidade EaD, a qual permite que qualquer cidadão possa realizar o curso em qualquer horário e nos mais diversos locais. Os cursos FIC em EaD, além de permitirem uma qualificação profissional de curto prazo, também democratizam o acesso a populações menos favorecidas, que muitas vezes não possuem cursos profissionalizantes onde residem”.

Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 24 de junho de 2020. Também será sorteado um quantitativo igual ao número de vagas de candidatos/as para o cadastro de reserva, não havendo obrigatoriedade do IFRO utilizá-lo. E o critério de convocação do cadastro de reserva, caso necessária, será pela ordem de sorteio.

O Programa Novos Caminhos é uma agenda estratégica do Ministério da Educação para a educação profissional e tecnológica, lançada em outubro de 2019. O programa se subdivide em três eixos, entre eles o de “Inovação e Empreendedorismo”, do qual Rondônia agora disponibiliza vagas.

Para finalizar, o Reitor Uberlando Leite ainda destaca a “possibilidade que o IFRO coloca ao estado de Rondônia de qualificar mais de nove mil profissionais, além do planejado inicialmente. E o fato de estar ampliando a captação de recursos, chegando a mais de nove milhões de reais captados para investimento no Estado, por meio dessas ações, gerando rendas para as pessoas que poderão participar das ofertas desses cursos e também para os nossos alunos que poderão receber bolsas durante a realização dos cursos”.

Fonte: Folha de Vilhena